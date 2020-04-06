Часть стены обрушилась над входом в больницу в Северске

ТОМСК, 6 апреля. /ТАСС/. Над входом в корпус терапевтического отделения клинической больницы города Северска в Томской области в понедельник обрушилась часть стены. Пострадавших нет, сообщил ТАСС главный врач больницы Александр Маевский.

"(Обрушилась) наружная часть фронтона кирпичная, выступающая над фасадом здания. Пострадавших нет", - сказал он.

"Причина выясняется, экспертиза (несущих конструкций) заказана. Учреждение продолжает работать до получения ее результатов. По словам инженеров, опасности дальнейшего разрушения нет", - добавил Маевский.

Корпус, где произошел инцидент, был построен в 1956 году. С тех пор ремонт проводился только внутри здания и в 2009 году ремонтировали кровлю.