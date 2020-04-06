Прием документов от претендентов на пост мэра Иркутска продлится до 20 апреля

ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Конкурсная комиссия для отбора кандидатов на пост мэра Иркутска в понедельник начала прием документов от претендентов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы городской думы.

"В думе города сегодня, 6 апреля, начала работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска. Документы от претендентов принимаются с 6 по 20 апреля <…> Конкурс по отбору кандидатур для замещения должности мэра Иркутска состоится 24 и 25 апреля", - говорится в сообщении.

Комиссия должна будет представить минимум двух претендентов для голосования. Заседание городской думы, на котором планируется избрать мэра города, состоится 30 апреля.

17 марта депутаты думы Иркутска приняли досрочную отставку Дмитрия Бердникова, который перешел на должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора региона. Бердников был мэром Иркутска с 2015 года, его полномочия истекали 27 марта 2020 года.

Бердникова избирали мэром депутаты думы из числа парламентариев. В сентябре 2019 года Заксобрание Иркутской области приняло закон, в соответствии с которым мэр Иркутска будет выбираться по конкурсу.