Житель Красноярска напал на медсестру скорой помощи

КРАСНОЯРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Житель Кировского района Красноярска напал на медсестру скорой медицинской помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского отдела полиции.

"В полицию поступило сообщение о причинении медицинскому работнику телесных повреждений. Личность нападавшего установлена. Полиция начала проверку", - сообщил собеседник агентства. По данным полиции, нападение произошло в одной из квартир в Кировском районе Красноярска. Медики приехали оказывать помощь избитой этим же мужчиной женщине.

Как сообщила у себя на странице в Facebook пресс-секретарь городской скорой помощи Наталья Ковальчук, мужчина схватил медсестру за волосы и ударил ее головой об стену. У медика зафиксировали сотрясение мозга.