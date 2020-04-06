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На шахте-банкроте "Алексиевская" в Кузбассе начались массовые сокращения горняков

За два месяца по графику планируется уволить более 400 человек
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© Михаил Почуев/ТАСС

КЕМЕРОВО, 6 апреля. /ТАСС/. Руководство шахты "Алексиевская" в Кемеровской области, которая находится в состоянии банкротства и не может реализовать имущество с торгов, в понедельник приступило к сокращению штата сотрудников. В течение двух месяцев по графику планируется уволить более 400 человек, сообщила ТАСС помощник арбитражного управляющего предприятия Елена Норкина.

"С сегодняшнего дня начались сокращения. Мы график сокращений сделали на апрель-май по 7-10 человек в день. На шахте работает комиссия, [в том числе] прокуратура, все совместно смотрят каждого сокращаемого. [В результате планируется сократить] более 400 человек, примерно по 200-202 человека в месяц", - рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что добыча угля на "Алексиевской" уже остановлена. В штате предприятия планируется оставить порядка 300 работников, которые будут поддерживать функционирование подземных выработок и обеспечивать их безопасность.

В региональном Министерстве труда и занятости населения ТАСС сообщили, что с 6 апреля на шахте начал работать выездной пункт службы занятости Кузбасса, который осуществляет прием документов и постановку на учет граждан. В дальнейшем им будет оказано содействие в трудоустройстве и подборе подходящих вакансий.

"Постановка на учет осуществляется на месте, то есть нет необходимости в дальнейшем обращаться лично в центр занятости населения. Работникам предоставляется консультация по возникающим вопросам, в том числе по трудовому законодательству, имеющимся вакансиям, социально-бытовым вопросам. Если возникнет необходимость, граждане могут пройти бесплатное профессиональное переобучение по востребованным на рынке профессиям", - добавили в министерстве.

Шахта "Алексиевская" расположена в Ленинск-Кузнецком районе Кузбасса. Угледобывающее предприятие входило в состав угольной компании "Заречная" и было признано банкротом в 2017 году. Проблемы с выплатой зарплат на шахте начались летом 2019 года на фоне падения цен на энергетический уголь на мировых рынках и трудностей с его вывозом на экспорт в восточном направлении, ситуация осложнялось и процедурой банкротства шахты.

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