Аграрии на Алтае начали полевые работы почти на две недели раньше обычных сроков

БАРНАУЛ, 9 апреля. /ТАСС/. Часть аграрных предприятий Алтайского края начали работы на полях почти на две недели раньше среднемноголетних сроков - это позволило сделать малое содержание осенней влаги в почве и быстрый сход снега, сообщил журналистам в четверг заместитель председателя правительства региона Александр Лукьянов.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой пашней в стране в 6,5 млн га.

"В осенний период осадков в регионе практически не было, у нас здорово подсохли 15 территорий края - зона ближе к Казахстану (степная), <...> в зиму ушли с минимальными запасами влаги. <...> Мы на неделю раньше в степь вышли для работы в поле. Обычно (выходят) 15-17 апреля, в этом году уже 6-7 апреля хозяйства вышли на работы по "закрытию" влаги", - пояснил Лукьянов.

Он отметил, что запасы влаги за счет больших объемов снега зимой хорошо пополнились - это будет влиять, в первую очередь, на первые всходы сельхозкультур. В целом, по словам Лукьянова, готовность к проведению сельхозработ на полях сегодня в крае высокая. На участках, которые уже освободились от снега, аграрии Усть-Пристанского, Кулундинского, Ключевского, Михайловского, частично Петропавловского района уже ведут ранее весеннее боронование.

В этом году планируется засеять 5,2 млн га в крае - на 20 тыс. га больше, чем в прошлом году. Площадь под зерновыми в 2020 году будет увеличена - в 2019 году было ими было засеяно 3,169 млн га, в этом году - 3,259 млн га, прирост более 90 тыс. га. В частности, по гречихе, которой Алтайский край производит порядка 50-60% от потребности в России, ожидается прирост площадей на 10 тыс. га - до 473 тыс. га посевов.