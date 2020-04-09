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Власти Хакасии отказались от привлечения нового кредита в 1,7 млрд рублей

Коммерческий кредит предполагалось взять для погашения ранее взятого казначейского кредита

ТАСС, 9 апреля. Правительство Хакасии отказалось от планов по привлечению коммерческого кредита в размере 1,755 млрд рублей для погашения ранее взятого казначейского кредита. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель главы республики - министр финансов региона Ирина Войнова.

В конце февраля правительство республики получило казначейский кредит в размере 1,755 млрд рублей для выплаты зарплат бюджетникам, выполнение социальных обязательств и разблокировку счетов муниципальных образований, имеющих просроченную кредиторскую задолженность. Казначейский кредит был предоставлен сроком на три месяца под 0,1% годовых. Для его погашения планировалось привлечь коммерческий кредит в таком же размере.

"Внесены изменения в бюджетный кодекс РФ, которые продлили срок возврата казначейских кредитов с 90 до 180 дней. Также правительством РФ было принято решение продлить срок погашения и для действующих казначейских кредитов", - сообщила Войнова, добавив, что в этих условиях привлечение коммерческого кредита нецелесообразно.

По ее словам, теперь срок погашения действующего казначейского кредита перенесен с конца мая на конец августа. Будет ли привлекаться коммерческий кредит летом, будет решено позднее.

Финансовая ситуация в республике

В 2020 году доходы консолидированного бюджета ожидаются в объеме 30,806 млрд рублей, расходы, без учета просроченной кредиторской задолженности, - 37,817 млрд рублей. Просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета на 1 января (с учетом средств, необходимых для разблокировки счетов) составляет 3,58 млрд рублей.

Доходы республиканского бюджета на 2020 год составляют 26,216 млрд рублей, расходы - 28,521 млрд рублей, дефицит - 2,305 млрд рублей или 9% от доходов. Бюджет Хакасии является дотационным, в 2020 году более 12 млрд рублей в доходной части приходится на помощь из федерального бюджета.

В начале 2018 года из-за высокого госдолга Хакасия при предыдущем главе региона была переведена на внешнее казначейское сопровождение. По состоянию на 1 февраля 2020 года госдолг с республики превысил 20,7 млрд рублей. По данным республиканского Минфина, на 1 марта 2020 года общая сумма госдолга составила 22,488 млрд рублей. Из них 66,4% - бюджетные ссуды и кредиты; 7,3% - соглашения и договоры с банками; 26,3% - государственные ценные бумаги.

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