{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приангарье зафиксировали первый лесной пожар в этом году

В регионе ввели особый противопожарный режим

ТАСС, 10 апреля. Сотрудники МЧС зарегистрировали первый лесной пожар на территории Иркутской области, предварительно, виновниками возгорания стали люди. С сегодняшнего дня в регионе, где в этом году прогнозируется сложная лесопожарная обстановка, ввели особый противопожарный режим, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

В феврале 2020 года глава Рослесхоза Сергей Аноприенко называл Иркутскую область в числе регионов, где высок риск осложнения лесопожарной ситуации уже в апреле. В 2019 году во время масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в Иркутской области по данным министерства лесного комплекса региона выгорело около 1,6 млн га тайги.

"С сегодняшнего дня на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области введен особый противопожарный режим, в рамках которого установлены дополнительные требования пожарной безопасности", - говорится в сообщении. Также с 10 апреля на территории 22 лесничеств региона объявлен пожароопасный период.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины первого лесного пожара на территории Иркутской области. Он начался накануне в 7 км от поселка Падь Мельничная Иркутского района, недалеко от Иркутска. Пожар локализовали на площади 22 га.

"По словам местного населения, незадолго до возникновения пожара они слышали звук проезжающей в лес техники, предположительно квадроциклов. Специалистами МЧС России были обнаружены три разрозненных очага пожара", - приводятся в сообщении слова заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова.

Пожар ликвидировали 25 человек с помощью девяти единиц техники. Сейчас он потушен.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.

Теги
РоссияИркутская областьАноприенко, Сергей Михайлович
Реклама на ТАСС
СГК по программе ремонта теплотрасс отремонтирует в Новосибирске около 1% сетей
В 2020 году компания заменит 4,4 км трубопроводов и приведет в порядок в рамках текущего ремонта еще 22 км сетей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС