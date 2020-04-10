В Приангарье зафиксировали первый лесной пожар в этом году

ТАСС, 10 апреля. Сотрудники МЧС зарегистрировали первый лесной пожар на территории Иркутской области, предварительно, виновниками возгорания стали люди. С сегодняшнего дня в регионе, где в этом году прогнозируется сложная лесопожарная обстановка, ввели особый противопожарный режим, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе Главного управления МЧС региона.

В феврале 2020 года глава Рослесхоза Сергей Аноприенко называл Иркутскую область в числе регионов, где высок риск осложнения лесопожарной ситуации уже в апреле. В 2019 году во время масштабных лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке в Иркутской области по данным министерства лесного комплекса региона выгорело около 1,6 млн га тайги.

"С сегодняшнего дня на территории южных, центральных и западных районов Иркутской области введен особый противопожарный режим, в рамках которого установлены дополнительные требования пожарной безопасности", - говорится в сообщении. Также с 10 апреля на территории 22 лесничеств региона объявлен пожароопасный период.

Дознаватели МЧС России устанавливают причины первого лесного пожара на территории Иркутской области. Он начался накануне в 7 км от поселка Падь Мельничная Иркутского района, недалеко от Иркутска. Пожар локализовали на площади 22 га.

"По словам местного населения, незадолго до возникновения пожара они слышали звук проезжающей в лес техники, предположительно квадроциклов. Специалистами МЧС России были обнаружены три разрозненных очага пожара", - приводятся в сообщении слова заместителя главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александра Кузнецова.

Пожар ликвидировали 25 человек с помощью девяти единиц техники. Сейчас он потушен.

В Иркутской области сосредоточено более 10% лесов страны, пожары наносят значительный ущерб лесному хозяйству региона. За сезон 2019 года в регионе было зарегистрировано 1096 пожаров, основные очаги находились в северных районах, где продолжительное время не было осадков. В мае прошлого года было несколько случаев, когда лесные пожары угрожали населенным пунктам, наблюдалось сильное задымление в ряде городов и поселков, в том числе в Иркутске из-за пожаров, которые действовали в пригороде.