{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Новосибирске военные на 56% построили медицинский центр

Вместе со строительством ведется доставка медицинского оборудования для учреждения: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, рентгеновских комплексов
Описание
© Пресс-служба Центрального военного округа

ТАСС, 10 апреля. Военные строители полностью подготовили фундамент и возвели более половины каркаса многофункционального медицинского центра на 160 мест в Новосибирске. Общая площадь корпуса составит более 14 тыс. кв. м, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Правительство РФ выделило 8,8 млрд рублей на строительство 16 многофункциональных медицинских центров в рамках борьбы с коронавирусом. Строительством занимаются специалисты военно-строительного комплекса. Первые восемь центров, в том числе тот, что строится в Новосибирске, планируется ввести до 30 апреля.

"По состоянию на 10 апреля полностью готова фундаментная плита нового медцентра. Всего смонтировано 392 тонны металлоконструкций - это 56% от общего объема основного каркаса. Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 478 человек, из них 170 выходит в ночную смену", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что бетон на стройку поставляют предприятия Новосибирска. Металлоконструкции производят на заводах в Абакане, Набережных Челнах, Кемерово и Новосибирске. На строительной площадке установлены четыре стационарные видеокамеры, которые позволяют контролировать возведение медцентра в Новосибирске в круглосуточном режиме.

"Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов. Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие, а если понадобится - и гражданские лица", - уточнили в округе.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
СГК по программе ремонта теплотрасс отремонтирует в Новосибирске около 1% сетей
В 2020 году компания заменит 4,4 км трубопроводов и приведет в порядок в рамках текущего ремонта еще 22 км сетей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС