В Новосибирске военные на 56% построили медицинский центр

ТАСС, 10 апреля. Военные строители полностью подготовили фундамент и возвели более половины каркаса многофункционального медицинского центра на 160 мест в Новосибирске. Общая площадь корпуса составит более 14 тыс. кв. м, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Центрального военного округа.

Правительство РФ выделило 8,8 млрд рублей на строительство 16 многофункциональных медицинских центров в рамках борьбы с коронавирусом. Строительством занимаются специалисты военно-строительного комплекса. Первые восемь центров, в том числе тот, что строится в Новосибирске, планируется ввести до 30 апреля.

"По состоянию на 10 апреля полностью готова фундаментная плита нового медцентра. Всего смонтировано 392 тонны металлоконструкций - это 56% от общего объема основного каркаса. Набранный темп работ позволяет выполнить поставленную задачу точно в срок. Специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, задействовано более 478 человек, из них 170 выходит в ночную смену", - сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что бетон на стройку поставляют предприятия Новосибирска. Металлоконструкции производят на заводах в Абакане, Набережных Челнах, Кемерово и Новосибирске. На строительной площадке установлены четыре стационарные видеокамеры, которые позволяют контролировать возведение медцентра в Новосибирске в круглосуточном режиме.

"Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов. Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие, а если понадобится - и гражданские лица", - уточнили в округе.