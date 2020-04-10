В Рослесхозе сообщили, что большая часть незаконных рубок в РФ приходится на Приангарье

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Более 440 тыс. кубометров было незаконно вырублено в Иркутской области в 2019 году, сообщила в пятницу пресс-служба Рослесхоза.

"Рослесхоз составил рейтинг эффективности исполнения регионами в 2019 году переданных полномочий в области лесных отношений. <...> Лидером антирейтинга, подготовленного на основе абсолютных данных об объемах выявленных незаконных рубок в 2019 году, также стала Иркутская область с показателем более 440 тыс. кубометров выявленной незаконной заготовки", - говорится в сообщении.

Второе место по количеству незаконных рубок заняли Красноярский и Забайкальский края, где объемы незаконно срубленной древесины составили порядка 115 тыс. и 102 тыс. кубометров соответственно.

В десятке лучших регионов по исполнению обязательстве в сфере лесов оказались Ленинградская, Тверская, Костромская, Кировская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская области, Татарстан, Северная Осетия и Марий Эл.

Оценка эффективности управления лесами проводится Рослесхозом ежегодно среди всех регионов России для определения динамики и качественных изменений, связанных с лесоуправлением и лесопользованием. Анализ обеспечивается по 36 критериям семи групп, включающих лесовосстановление, проведение лесопожарного сезона, экономическую деятельность.