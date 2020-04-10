Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

ОМСК, 10 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим самоизоляции для всех жителей региона до 19 апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ярослав Лесовский.
В Омской области выявлено 14 инфицированных коронавирусом, еще три человека 9 апреля были признаны выздоровевшими и выписаны из больницы. Ранее режим самоизоляции был введен на территории региона до 12 апреля.
"Закончилось заседание штаба, принято решение о продлении режима самоизоляции на территории Омской области до 19 апреля", - сказал Лесовский, добавив, что ряду предприятий - обрабатывающим, строительным, архитектурным, транспортным и автосервисам - будет разрешено возобновить работу.
В России на 10 апреля зафиксированы 11 917 случаев заражения коронавирусом, 795 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (7 822). По данным федерального оперативного штаба на утро пятницы, умерли 94 человека. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.