Режим самоизоляции в Омской области продлили до 19 апреля

ОМСК, 10 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Омской области продлил режим самоизоляции для всех жителей региона до 19 апреля. Об этом сообщил в пятницу журналистам замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ярослав Лесовский.

В Омской области выявлено 14 инфицированных коронавирусом, еще три человека 9 апреля были признаны выздоровевшими и выписаны из больницы. Ранее режим самоизоляции был введен на территории региона до 12 апреля.