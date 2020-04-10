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Паводок в Иркутской области

Хуснуллин поручил выделить допсредства для расселения аварийного жилья в Иркутской области

Речь идет о домах в Тулуне и Нижнеудинске, пострадавших от паводков

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Вице-премьер России Марат Хуснуллин поручил направить дополнительное финансирование из резервного фонда правительства РФ для расселения аварийных домов в Тулуне и Нижнеудинске Иркутской области, пострадавших от паводков летом 2019 года.

"Отмечу, что нам необходимо ускорить работу и темпы строительства. Я дал поручение разработать проект о выделении дополнительных средств из федерального бюджета для расселения домов в Тулуне и Нижнеудинске. Требуется скорейшее решение вопросов, касающихся финансового обеспечения программы", - приводятся в сообщении пресс-службы слова вице-премьера по итогам заседания правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории региона.

Кроме того, Хуснуллин напомнил о сроках заключения государственных контрактов на строительство гидротехнических сооружений в Иркутской области. "В числе первоочередных задач - берегоукрепление и строительство защитных дамб. Обращаю ваше внимание на необходимость заключить госконтракты на строительство гидротехнических сооружений инженерной защиты до 15 мая этого года. На строительство будут выделены дополнительные средства из федерального бюджета", - отметил вице-премьер.

По словам Хуснуллина, в целом работа в регионе идет в оперативном режиме несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом. "Часть поручений уже исполнены, в том числе создан штаб, который в ежедневном режиме занимается вопросами восстановления, контролирует заказчиков, строителей, поставщиков", - уточнил он.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу. В Тулуне было подтоплено более 3 тыс. домов.

Теги
РоссияИркутская областьХуснуллин, Марат ШакирзяновичПаводок в Иркутской области
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