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В Иркутской области в реке утонули девочка и мужчина, пытавшийся ее спасти

Инцидент произошел в Ангарске

ИРКУТСК, 10 апреля. /ТАСС/. Мужчина в Иркутской области утонул в реке, пытаясь спасти провалившуюся под лед девочку, ребенок также погиб. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального управления МЧС.

"Сегодня днем в районе старого Китойского моста в городе Ангарске <...> две сестры (2012 г. р. и 2014 г. р.) и их малолетний приятель решили проверить лед на крепость. Внезапно лед разрушился под старшей девочкой. В этот момент по мосту шли молодые люди, парень 1991 года рождения поспешил вниз и бросился в реку за ребенком. По словам очевидцев, он проплыл совсем немного и ушел под воду", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия спасатели достали из воды тело погибшего ребенка. Поиски тела мужчины продолжаются.

Следственные органы по факту происшествия проводят доследственную проверку.

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РоссияИркутская область
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