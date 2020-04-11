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Пандемия коронавируса нового типа

Работы по строительству медцентра Минобороны в Омске выполнены наполовину

Строители работают в круглосуточном режиме с графиком 24/7

ТАСС, 11 апреля. Военные строители, возводящие многофункциональный медицинский центр Минобороны в Омске, выполнили около половины объема работ, сообщила в субботу пресс-служба Центрального военного округа.

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Строительство многофункциональных инфекционных медицинских центров Минобороны РФ ведется в России по поручению Владимира Путина. До 15 мая 2020 года 16 центров появятся в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На строительство выделено 8,8 млрд рублей.

"Строительно-монтажные работы ведутся в три смены. На сегодня полностью возведена фундаментная плита, завершаются работы по монтажу систем канализации, сварки металлокаркаса и бетонированию подпорных стен. Работы по возведению медицинского учреждения проводятся с учетом особенностей строительной площадки и пропускной способности городских транспортных сетей, по которым осуществляется подвоз строительных материалов и тяжелой техники", - говорится в сообщении пресс-службы.

В пресс-службе уточнили, что работы ведутся в круглосуточном режиме с графиком 24/7. Ежедневно на площадке работает 34 единицы строительной техники и около 400 строителей.

Медицинский центр будет укомплектован самой современной техникой: компьютерными томографами, оборудованием для анестезиологии, эндоскопии, аппаратами искусственной вентиляции легких.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились почти 1,7 млн человек, свыше 100 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 11 917 случаев заражения, выздоровели 795 человек, умерли 94. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОмская областьПандемия коронавируса нового типа
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