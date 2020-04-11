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Бунт заключенных в колонии в Ангарске
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Около 300 зачинщиков беспорядков в колонии в Ангарске находятся в СИЗО

С ними проводятся следственные действия

ТАСС, 11 апреля. Зачинщики беспорядков в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области перевезены в следственные изоляторы, их около 300 человек. Об этом сообщил ТАСС в субботу уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

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"Те, кто были активными участниками всех этих действий [в колонии], они перевезены в следственные изоляторы, с ними проводятся следственные действия. Их где-то около 300 человек вывезено, остальные находятся на месте", - сказал Игнатенко.

Он добавил, что в колонии в настоящее время находятся 835 человек.

Игнатенко уточнил, в колонии были установлены стационарные видеорегистраторы. Кроме того, видеорегистраторы имеются у каждого из сотрудников. "Я сегодня видео смотрел. Там же все записано, хроника, как это было, как они [заключенные] кричали, как им говорили не делать [этого]. Как поджигали, тащили баллоны, взрывали баллоны с газом. Сжигали машину пожарную, там все [на видео] это есть. Сейчас следствие ведется", - сказал он.

Мэр Ангарска Сергей Петров сообщил ТАСС, что часть заключенных из городской колонии ИК-15 переведены в другие исправительные учреждения, которых в Ангарске четыре.

В новость внесены изменения (15:17 мск) добавлены четвертый и пятый абзацы.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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