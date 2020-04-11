Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ в субботу.

"События в исправительной колонии №15 в Иркутской области находятся на контроле Общественной палаты России и региональной общественной наблюдательной комиссии. 12 апреля осмотр места событий произведут члены ОНК, которые также проведут соответствующую работу по установлению обстоятельств произошедшего в рамках мероприятий по общественному контролю", - говорится в сообщении.

В палате отметили, что люди, имеющие информацию о нарушении прав граждан, содержащихся в ИК-15 и других исправительных учреждениях на территории Иркутской области, могут обратиться в региональную ОНК.

"Общественная палата России подчеркивает важность того, чтобы следствие по итогам произошедших событий осуществлялось прозрачно и в контакте с общественностью, однако призывает на настоящем этапе отказаться от использования каких-либо непроверенных сведений для информационных спекуляций, в том числе в сети интернет", - заключили в палате.