{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Члены ОНК проверят колонию в Ангарске после беспорядков

В палате отметили, что люди, имеющие информацию о нарушении прав граждан, содержащихся в ИК-15 и других исправительных учреждениях на территории Иркутской области, могут обратиться в региональную ОНК

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иркутской области в воскресенье проведут осмотр колонии строгого режима в Ангарске для проверки причин и обстоятельств массовых беспорядков, которые произошли 10 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Общественной палаты (ОП) РФ в субботу.

На эту тему
Что известно о бунте заключенных в ангарской колонии

"События в исправительной колонии №15 в Иркутской области находятся на контроле Общественной палаты России и региональной общественной наблюдательной комиссии. 12 апреля осмотр места событий произведут члены ОНК, которые также проведут соответствующую работу по установлению обстоятельств произошедшего в рамках мероприятий по общественному контролю", - говорится в сообщении.

В палате отметили, что люди, имеющие информацию о нарушении прав граждан, содержащихся в ИК-15 и других исправительных учреждениях на территории Иркутской области, могут обратиться в региональную ОНК.

"Общественная палата России подчеркивает важность того, чтобы следствие по итогам произошедших событий осуществлялось прозрачно и в контакте с общественностью, однако призывает на настоящем этапе отказаться от использования каких-либо непроверенных сведений для информационных спекуляций, в том числе в сети интернет", - заключили в палате.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
Реклама на ТАСС
Христиане, пользующиеся григорианским календарем, отмечают Пасху
В России среди них Римско-католическая церковь, Евангелическо-лютеранская церковь России, Армянская апостольская церковь и часть евангельских христиан
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС