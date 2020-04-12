В Кузбассе будут производить клапаны для аппаратов ИВЛ

ТАСС, 12 апреля. Кемеровский механический завод изготовил промышленный образец консоли, необходимой для подключения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) к системам подачи кислорода. В настоящий момент разрабатывается документация для сертификации и промышленного производства такой продукции, сообщили в воскресенье в официальном Telegram-канале губернатора Сергея Цивилева.

"Кемеровский механический завод всего за одну ночь изготовил промышленный образец консоли, необходимой для подключения аппаратов ИВЛ к системам подачи кислорода. Работа велась совместно со специалистами областной больницы. Потребность региона - минимум 400 таких клапанов, которые выпускались только на одном заводе в России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящий момент разрабатывается документация для сертификации и промышленного производства.

В воскресенье Сергей Цивилев провел оперативное совещание с кузбасскими промышленными предприятиями, выпускающими медицинскую продукцию. Губернатор поставил задачу провести аудит всего спектра медоборудования, которое может изготавливаться на предприятиях Кузбасса.

Согласно сообщению, региональные предприятия готовы как минимум удвоить поставки медицинского кислорода для больниц Кузбасса и Сибири.

Кемеровский механический завод - одно из старейших предприятий города Кемерово по производству боеприпасов, товаров гражданского назначения и товаров народного потребления.