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Бунт заключенных в колонии в Ангарске

Один из организаторов беспорядков в колонии Ангарска был осужден за теракт

Он приговорен к 13 годам лишения свободы

ТАСС, 12 апреля. Один из организаторов беспорядков в колонии строгого режима в Ангарске Иркутской области отбывал наказание за совершение теракта. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье уполномоченный по правам человека в Иркутской области Виктор Игнатенко.

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"Один из активных участников всех этих массовых беспорядков был судим за теракт, к 13 годам он был приговорен. Там организаторов беспорядков было человек 30-40, он был одним из активистов", - сказал Игнатенко, добавив, что об этом ему сообщили во время визита в колонию, подробности ему не известны.

Ранее Игнатенко сообщал ТАСС, что зачинщиков беспорядков перевезли в следственные изоляторы.

ИК-15 - колония строгого режима. Она была создана в 1952 году. Осужденные занимаются производством зданий модульного типа, а также мебели и хозяйственного инвентаря.

Теги
РоссияИркутская областьБунт заключенных в колонии в Ангарске
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