Военнослужащий погиб в одной из воинских частей в Хакасии

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Военнослужащий погиб после падения с высоты при проведении хозяйственных работ в одной из воинских частей в Абакане в Хакасии. Командование совместно с правоохранительными органами проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального военного округа.

"По предварительным данным, смерть военнослужащего наступила в результате несчастного случая - падения с высоты при проведении хозяйственных работ. Пострадавший был своевременно доставлен в медицинское учреждение, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось", - сообщили в округе.

В пресс-службе добавили, что командование Центрального военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку по факту смерти.