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Суд в Омске постановил госпитализировать мальчика, мать которого отказывалась от медпомощи

У двухлетнего ребенка дефицит массы тела

ОМСК, 13 апреля. /ТАСС/. Омский суд по иску прокуратуры разрешил госпитализировать истощенного двухлетнего мальчика без согласия матери, которая не позволяла оказывать ему медицинскую помощь, сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Омской области. Ребенок помещен в больницу и получает необходимое лечение.

"Прокурор Азовского района обратился в суд с требованием признать незаконным отказ матери от дачи согласия на госпитализацию ребенка, а также разрешить учреждению здравоохранения провести необходимое обследование и лечение. Решением Азовского районного суда Омской области <…> требования прокурора удовлетворены, в связи с чем ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в целях прохождения лечения", - говорится в сообщении.

Прокуратура в ходе проверки установила, что у ребенка наблюдается дефицит массы тела, его необходимо доставить в Омскую областную детскую клиническую больницу для спасения его жизни. Как уточнили ТАСС в пресс-службе прокуратуры, возраст ребенка - два года.

Ранее ребенок уже проходил лечение в медучреждении, но после незначительного улучшения состояния мать забрала его домой. Женщина отказывалась от оказания медицинской помощи сыну, ссылаясь на то, что будет лечить его самостоятельно, а обследование будет проводить на коммерческой основе.

Теги
РоссияОмская область
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