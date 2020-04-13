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Лесные пожары в Сибири

Более 200 природных пожаров зафиксировали в Новосибирской области за сутки

Основная доля возгораний приходится на западные районы региона

НОВОСИБИРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Свыше 200 ландшафтных природных пожаров за последние сутки зафиксированы в Новосибирской области, которая в 2019 году стала третьим регионом в Сибири по числу возникших пожаров. Основная доля возгораний приходится на западные районы области, сообщил в ходе оперативного совещания правительства министр природных ресурсов региона Андрей Даниленко.

Ущерб от лесных пожаров, произошедших летом 2019 года в Сибири, составил 7 млрд рублей. Больше всего пострадали Красноярский край и Иркутская область. Новосибирская область стала третьей в округе по количеству возникших пожаров. За последние десять лет их количество увеличилось на 47%, ущерб составил 9 млн рублей.

"Настораживает ситуация с ландшафтными пожарами. На прошедшие сутки зарегистрировано 230 термоточек, половина из них за прошедшую неделю. В значительной степени горят западные районы", - сообщил Даниленко.

Министр предложил главам западных районов области ввести у себя на территории особый противопожарный режим, что позволит установить дополнительные меры противопожарной безопасности. В их числе привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, а также запрет на посещение гражданами лесов.

Ранее министр сообщал, что пожароопасный сезон в Новосибирской области начнется с 17 апреля. Он отмечал, что в регионе обычно наблюдается несколько пиков пожаров в лесах. Первый из них связан с майскими праздниками. В связи с этим ожидается, что власти введут на этот период особый противопожарный режим. В его рамках будет усилен мониторинг лесов, а также введены штрафы за неправильное поведение в лесах. В 2019 году после введения такого режима было выявлено 50 фактов административных правонарушений.

Теги
РоссияЛесные пожары в СибириНовосибирская область
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