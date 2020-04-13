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Пандемия коронавируса нового типа
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В Красноярском крае разрешили занятия спортом на улице и прогулки с детьми

В регионе зафиксированы 110 случаев заражения коронавирусом

КРАСНОЯРСК. 13 апреля. /ТАСС/. Занятия спортом, прогулки с детьми и поездки на дачу при условии соблюдения требуемых мер безопасности в условиях распространения коронавируса разрешили в Красноярском крае, входящем в десятку регионов России с наибольшим количеством случаев заражения. Об этом сообщается в указе главы региона Александра Усса, размещенном в понедельник на официальном портале правовой информации края.

Разрешены прогулки с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории с соблюдением дистанции до других граждан не менее 3 метров, занятия спортом и физическими упражнениями на свежем воздухе. Занятия спортом разрешены в индивидуальном порядке, без использования спортивного уличного инвентаря. Также разрешены поездки к пожилым и больным родственникам, которым требуется помощь. Кроме того, разрешены поездки на дачи и садовые участки, посещение адвокатов и нотариусов, участие в похоронах родственников и близких друзей. Указ вступает в силу 14 апреля.

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"Мы не можем остановить жизнь. Мы не можем на многие недели или месяцы остановить работу многих или даже большинства предприятий и организаций. Нам нужно готовиться к северному завозу. У нас на носу посевная, дачный сезон, нам нужно готовиться к лесопожарному сезону, усиливать профилактические меры и решать множество других актуальных задач", - сказал Усс журналистам после заседания оперативного штаба. По словам губернатора, главная задача - не допустить резкого увеличения числа заражений и перегрузки системы здравоохранения.

Глава региона отметил, что с этой недели Красноярский край перейдет на амбулаторное лечение заразившихся коронавирусом. "В течение этой недели край перейдет на оказание медицинской помощи заболевшим в амбулаторной форме. Для этого есть все основания. Мы по зарубежному опыту, по российскому опыту хорошо знали о том, что госпитализации будут требовать не более 10% или 20% заболевших. И факт того, что у нас тяжелых случаев буквально единицы, является наглядным тому подтверждением", - сказал Усс.

Также с этой недели начнется внедрение в тестовом режиме системы электронных пропусков. "Мы переходим на новую систему выдачи пропусков, они станут у нас на этой неделе электронными. Но в тестовом режиме будет работать как новая, технически совершенная система, так и старая, с теми самыми объяснительными, которые граждане писали загодя, выходя на улицу. Введение такой пропускной системы ни в коей мере не должно увеличивать количество ограничений, а сделать просто эту систему более надежной и совершенной", - отметил губернатор.

В Красноярском крае зафиксировано 110 случаев заражения коронавирусом. В России зарегистрировано 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

В новость были внесены изменения (15:43 мск) - добавлены цитаты губернатора об амбулаторном лечении и введении цифровых пропусков.

Теги
РоссияУсс, Александр ВикторовичКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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