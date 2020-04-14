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В Красноярске и в большинстве районов края ввели особый противопожарный режим

В регионе первый лесной пожар в этом году произошел 28 марта

КРАСНОЯРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Особый противопожарный режим введен в Красноярске и в большинстве муниципалитетов Красноярского края. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального агентства по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГО и ЧС).

В регионе первый лесной пожар в этом году произошел 28 марта. Огонь перешел на лес после пала травы в Минусинском районе.

"С 14 апреля особый противопожарный режим вводится в 41 муниципальном образовании, в том числе и в городе Красноярске. Особый противопожарный режим вводят в связи с повышением пожарной опасности и установлением сухой и ветреной погоды, которая способствует распространению пожаров", - сообщили в ГО и ЧС.

В период действия режима на территориях муниципалитетов, в том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на предприятиях запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы.

С начала апреля особый режим действовал в девяти южных муниципалитетах. Всего в крае 44 района и 17 городов и городских округов. Таким образом противопожарный режим начал действовать на большинстве территорий региона. Исключение составила его северная часть.

В прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зарегистрировано около 2 тыс. лесных пожаров, их общая площадь составила более 2,4 млн га. В основном, на более 2 млн га, пожары действовали на севере - в зоне контроля, где огонь тушат только в случае угрозы населенным пунктам или объектам экономики.

Теги
РоссияКрасноярский край
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