В Хакасии четверо членов правительства отправлены на самоизоляцию

ТАСС, 14 апреля. Власти Хакасии отправили четырех членов республиканского правительства на самоизоляцию из-за контактов с человеком, у которого может быть выявлен коронавирус. Об этом во вторник на своей странице в социальной сети "Вконтакте" сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

В Хакасии в настоящий момент зарегистрировано 20 случаев коронавируса, три человека уже выписаны из больниц.

"У сотрудника одного из министерств Хакасии - подозрение на заболевание коронавирусом. Он находился в контакте с членом семьи, у которого также подозревается заражение COVID-19. Анализы работника республиканского ведомства направлены в новосибирскую лабораторию "Вектор". Результаты исследования поступят в республику в ближайшее время. Все, кто контактировал с этим человеком, включая четырех членов правительства, отправлены на самоизоляцию", - написал глава региона. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства, на самоизоляцию сроком на две недели ушли один вице-премьер и трое руководителей министерств и ведомств. В пресс-службе не уточнили фамилии ушедших на самоизоляцию членов правительства.

Кроме того, из-за изменения графика работы Коновалова и в связи с уходом на самоизоляцию четырех членов правительства перенесено заседание кабинета министров, которое должно было состояться 14 апреля. "Заседание республиканского правительства состоится в ближайшие дни в формате онлайн. О дате будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении пресс-службы. В конце марта на самоизоляцию уходил глава региона Коновалов после полета в одном самолете с женщиной, заболевшей COVID-19. Вирус у главы региона обнаружен не был.