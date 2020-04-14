Новокузнецк получит 2 млрд рублей на закупку экологичного общественного транспорта

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Пассажирские предприятия в Новокузнецке, который считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов, смогут заменить старые дизельные автобусы новым экологичным транспортом. На приобретение 115 газомоторных автобусов, троллейбусов и трамваев город получит 2 млрд рублей по нацпроекту "Экология", сообщает во вторник пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

"Перевод общественного транспорта на газ и приобретение электротранспорта - важный шаг к улучшению экологической обстановки в южной столице Кузбасса [Новокузнецке]. По госпрограмме в прошлом году мы закупили для Новокузнецка четыре автобуса на метане, а за счет средств местного бюджета приобрели два троллейбуса. Теперь получим серьезное финансирование по проекту "Чистый воздух". Уверен, к 2024 году достигнем плановых показателей, и воздух в городе станет значительно чище", - цитирует пресс-служба губернатора Сергея Цивилева.

Как пояснили ТАСС в Министерстве транспорта Кузбасса, новый электро- и газомоторный общественный транспорт для Новокузнецка планируется закупить уже в 2020 году, на линии выйдут 85 газомоторных автобусов, 15 троллейбусов и 15 трамваев. Решение о выделении 2 млрд рублей из федерального бюджета на эти цели озвучено накануне на совещании под руководством министра природных ресурсов и экологии РФ Дмитрия Кобылкина.

Новокузнецк включен в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология", согласно которому планируется к 2024 году снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу города более чем на 20% от уровня 2017 года. В 2019 году выбросы были снижены более чем на 8% от уровня 2017 года при планируемом снижении на 4%. Основными загрязняющими воздух предприятиями в Новокузнецке являются металлургические заводы - "Евраз ЗСМК", "Русал Новокузнецк", "Кузнецкие ферросплавы", а также Кузнецкая ТЭЦ, предприятия разработали свои экологические программы. Также мероприятия нацпроекта предусматривают замену общественного транспорта города для снижения объема выхлопных газов в атмосфере.