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Представители туротрасли ожидают роста инвестпривлекательности Сибири с осени 2020 года

Это касается Республики Алтай, Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев, считает председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко
Турбаза на берегу Телецкого озера в Республике Алтай Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Турбаза на берегу Телецкого озера в Республике Алтай
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 апреля. /ТАСС/. Инвестиционная привлекательность российских регионов с точки зрения развития туристической инфраструктуры может вырасти уже с осени этого года - ограничения, связанные с пандемией коронавируса, поспособствуют повышенному вниманию к туризму в России и, в частности, в Сибири, в условиях кризиса зарубежного туризма. Такое мнение высказал во вторник в сибирском региональном пресс-центре ТАСС председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко.

По его словам, строительство туристической инфраструктуры в регионах Сибири следует ожидать в ближайшие два три-года.

"Я предполагаю, что после окончания этого кризиса, с осени этого года или с начала следующего, мы услышим про гораздо большее количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории России, в частности, в Сибири. Это касается Республики Алтай, Новосибирской области, Красноярского и Алтайского краев. В ближайшие два-три года в Сибири может возникнуть туристическая инфраструктура, сравнимая с зарубежными курортами", - сообщил Микитченко.

По словам эксперта, кризисная ситуация, сложившаяся сейчас в туристической отрасли, позволяет крупным инвесторам рассматривать для вложений туристические объекты на территории РФ. "На сибирских территориях много объектов, в том числе и природных, которые ждут своего инвестора, вложений в инфраструктуру", - пояснил Микитченко. По его мнению, сейчас региональные власти должны сконцентрироваться и привлечь все усилия, чтобы показать инвестиционную привлекательность своих территорий.

Как рассказала ТАСС исполнительный директор ассоциации Светлана Фоменко, прежде всего, под туристической инфраструктурой подразумеваются развлекательные комплексы и новые гостиницы и отели, которые бы могли привлечь путешественников, привыкших к зарубежному сервису.

Теги
РоссияАлтайский крайАлтайКрасноярский крайНовосибирская область
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