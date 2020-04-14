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Губернатор Кузбасса ввел из-за подземных пожаров режим ЧС на двух территориях

Главы Новокузнецкого района и Киселевского городского округа должны организовать работы по ликвидации ЧС и привести в состояние готовности пункты временного размещения на случай эвакуации населения

КЕМЕРОВО, 14 апреля. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписал указы о введение режимов ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа, где происходит подземное горение угольных отвалов вскрышной породы. Об этом сообщается во вторник в официальном telegram-канале "Цивилев.Live".

Подземный пожар в Новокузнецком районе между поселками Алексеевка, Ананьино и Анапас, где проживают в общей сложности около 200 человек, был обнаружен еще в конце декабря 2019 года, когда в районе угольных отвалов из-за нагрева земли начал таять снег. На территории Киселевска возгорание было зафиксировано лишь недавно.

"Сергей Цивилев подписал два решения о введении режимов ЧС на территории Новокузнецкого района и Киселевского городского округа. <…> В обоих случаях с сегодняшнего дня до завершения работ по ликвидации подземного горения вводится режим ЧС", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что главы территорий должны организовать работы по ликвидации ЧС, привести в состояние готовности пункты временного размещения на случай эвакуации населения и информировать граждан о ходе работ.

Для Киселевска подземное возгорание угольного отвала отработанной породы горного отвода шахты "Красный Кузбасс" стало вторым с начала 2019 года. В июне прошлого года подземные пожары на месте отработанных горных выработок были зафиксированы в другом районе города, земля нагревалась до 170 градусов Цельсия, на ликвидацию подземного горения потребовалось около пяти месяцев.

В мэрии Киселевска ТАСС пояснили, что участок отвода неэксплуатируемой шахты "Красный Кузбасс" расположен в удалении от жилмассива, жилых построек в непосредственной близости с ним нет.

Теги
РоссияКемеровская областьЦивилев, Сергей Евгеньевич
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