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Самолеты с 180 российскими туристами вылетели из Бангкока в Иркутск и Усть-Каменогорск

На борту рейса в Иркутск находятся 160 туристов

БАНГКОК, 14 апреля. /ТАСС/. Два вывозных рейса с российскими туристами вылетели во вторник из таиландской столицы в Иркутск и Усть-Каменогорск (Казахстан), передает корреспондент ТАСС из аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми).

По информации, полученной на стойке регистрации авиакомпании S7 Airlines на борту рейса, вылетевшего в Иркутск в 17:20 по местному времени (13:20 мск), находится 160 российских туристов. Среди них четыре человека, которые купили билеты на месте. На борт могли попасть только граждане РФ, которые проживают в Иркутске и Иркутской области. Ожидается, что в пункт назначения они прибудут в 23:55 по местному времени (18:55 мск).

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Вместе с тем организованный МИД Казахстана чартерный рейс из Бангкока в Усть-Каменогорск через Бали (Индонезия) и Ханой (Вьетнам) вылетел в 14:30 (10:30 мск). По договоренности с посольством Казахстана в Таиланде этим рейсом в таиландской столице смогли воспользоваться 20 граждан России, которые заплатили по $400 за билет. "Ожидается, что с Бали будет больше всего российских туристов. В аэропорту Усть-Каменогорска их встретят представители российского генконсульства, затем россиян посадят в автобусы и повезут на границу с РФ, где их будет ждать представитель МИД в Барнауле", - рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин, добавив, что весь полет займет около 20 часов.

Ранее во вторник в Новосибирск отправился рейс S7 с 197 пассажирами на борту. Предполагается, что он прибудет в пункт назначения в районе 19:43 по местному времени (совпадает с таиландским).

7 апреля около тысячи граждан РФ были вывезены в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск из бангкокского аэропорта Суваннапхум после массовой отмены рейсов на родину в начале месяца на фоне ситуации с пандемией коронавируса. 10 апреля рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва вылетели 228 российских туристов. 11 апреля в Санкт-Петербург и Москву вылетел рейс "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 2,5 тыс., вылечились более 1,4 тыс. человек, умер 41, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тысяч батов ($1,2 тыс.).

Теги
КазахстанТаиландРоссияИркутская областьАлтайский крайПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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