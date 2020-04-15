Ученые выяснят, как глобальное потепление повлияет на уникальную флору и фауну Тувы

ТОМСК, 15 апреля. /ТАСС/. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) установили, что степи Тувы начали зеленеть из-за глобального потепления и участившихся дождей, в частности, в степях начали расти деревья. В ближайшее время сотрудники вуза развернут в регионе сеть исследовательских станций, чтобы понять, как эти климатические изменения скажутся на редких животных и растениях, встречающихся только на данной территории, сообщили ТАСС в пресс-службе томского вуза.

По словам исследователей, в Туве происходят серьезные климатические изменения наподобие тех, что встречаются в Арктике, появляются зеленые оазисы. Это связано с тем, что в сухих тувинских степях все чаще проходят проливные дожди. Впоследствии это может привести к появлению новых, не характерных для региона растений, например, кустарников, и к миграции традиционных для региона видов животных.

"Изменения климата и окружающей среды уже приводят к миграции видов. С учетом того, что в Туве обитает множество редких животных, в том числе эндемиков, это будет иметь самые разные последствия, включая негативные, ведь не все животные могут приспособиться к новым условиям. В рамках проекта мы планируем выяснить, как климатические изменения скажутся на биоразнообразии Тувы, насколько они могут трансформировать многообразие ландшафтов республики", - приводятся в сообщении слова директора Центра превосходства "Биоклимлэнд" ТГУ Сергея Кирпотина.

Ученые на средства гранта Российского научного фонда (РНФ) развернут сеть исследовательских площадок для проведения многолетнего мониторинга климата региона. Полученные данные будут использованы для математического моделирования климатических изменений в Туве на ближайшие 10-15 лет.

"Наряду с получением новых фундаментальных знаний проект будет способствовать решению экономических и стратегических задач региона. В частности, результаты исследований важны для понимания того, как с изменением климата и окружающей среды может измениться привычный ход жизни тувинцев и методы их хозяйствования. Это поможет власти выработать грамотную стратегию развития республики с учетом экологических рисков, продиктованных глобальным потеплением", - отмечает пресс-служба.

Помимо ученых ТГУ, в исследовательской работе примут участие сотрудник Института почвоведения и агрохимии СО РАН Анна Перегон, а также молодые ученые и студенты Тувинского госуниверситета (Кызыл).