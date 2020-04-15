В историческом центре Мариинска незаконно построили развлекательный центр

КЕМЕРОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Мариинский городской суд прекратил право собственности предпринимателей на незаконно полученный ими земельный участок в историческом центре города и построенный на нем многоэтажный развлекательный центр. Об этом сообщается на официальном сайте суда.

"На земельном участке, расположенном в историческом центре города и незаконно выделенном под строительство жилого дома, фактически был построен и введен в эксплуатацию развлекательный центр. Мариинский городской суд Кемеровской области признал недействительными постановления администрации Мариинского городского поселения, касающиеся предоставления в собственность спорного земельного участка, а также договор аренды участка и договор его купли-продажи с расположенным на нем жилым домом. Одновременно с этим суд постановил внести в Единый государственный реестр недвижимости записи о прекращении права аренды и собственности как на земельный участок, так и на здание, зарегистрированные на жительниц Мариинска", - говорится в решении суда.

По решению суда Росреестром уже аннулировано право собственности предпринимателей на земельный участок и развлекательный центр. Земля возвращена в муниципальную собственность. Как говорится в материалах гражданского дела, разрешение на застройку земельного участка было выдано органами местного самоуправления.

Ранее в отношении экс-мэра Мариинска Владимира Боброва было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). Материалы следователям передали сотрудники УФСБ России по Кемеровской области. По версии следствия, именно бывший чиновник документально изменил вид разрешения на использование земельного участка, который был предназначен для строительства гостиничного комплекса, и передал его в собственность местному жителю якобы для строительства индивидуального жилого дома. Позже в документах было зафиксировано, что на данном участке земли был построен частный жилой дом, хотя фактически на нем был построен торгово-развлекательный комплекс. В результате изменения кадастровой стоимости земли бюджету города причинен ущерб на сумму более 3 млн рублей. Расследование данного уголовного дела еще ведется.

Мариинск был образован в 1856 году и является одним из старейших городов Кемеровской области. Его также называют городом-музеем за большое количество домов старой купеческой малоэтажной постройки, которые имеют статус архитектурных памятников.