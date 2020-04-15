В Хакасии сняли режим ЧС, введенный из-за угрозы паводка

ТАСС, 15 апреля. Власти Хакасии отменили режим ЧС, введенный из-за подтопления дачных участков в Абазе и угрозы подтопления жилых домов в Таштыпском районе. Об этом говорится в сообщении республиканского управления ГО, ЧС и пожарной безопасности.

Осложнение паводковой ситуации произошло 9 апреля из-за образования ледовых заторов на реке Абакан. Это привело к подтоплению 60 дачных участков в Абазе в дачных обществах "Лесник" и "Черемушки". Людей на дачах не было. В Таштыпском районе также наблюдалось образование ледовых заторов, была угроза подтопления жилья. 10 апреля в республике был введен режим ЧС.

"В связи со стабилизацией паводковой обстановки в Абазе и Таштыпском районе власти региона приняли решение снять режим ЧС, введенный 10 апреля. <…> Сейчас ситуация стабильная во всех муниципалитетах. Подтопленных населенных пунктов нет", - говорится в сообщении.

Для ликвидации заторов проводился подрыв льда. По данным на 15 апреля, уровень воды в реке Абакан в районе Абазы составляет 189 см при критической отметке в 490 см, в Абакане - 152 см при критической отметке в 550 см.