На строительство Восточного обхода Новосибирска в 2020 году направят 600 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Строительство Восточного обхода, призванного разгрузить южный и восточный въезды в Новосибирск, в 2020 году будет профинансировано на 600 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в онлайн-формате министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

"Подрядчиком [на этом объекте] выступает "Сибмост", финансирование по этому году составляет 600 млн рублей, работы на сегодняшний момент ведутся на эстакадной части через реку Иня и через железную, автомобильную дороги", - сказал Костылевский.

Он уточнил, что обход является объектом федерального значения и финансируется из федерального бюджета. По словам Анатолия Костылевского, первый этап обхода планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

На совещании в Кемерове по итогам работы "Сибуправтодора" за 2019 год первый заместитель начальника управления Дмитрий Батурин сообщал, что в 2020 году "Сибмост" завершит строительство самого сложного участка объекта - эстакадной части, переходящей в мост через реку Иня.

О проекте

Восточный обход Новосибирска протяженностью 80 км должен соединить существующий Северный обход с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт". Строительство первого 20-километрового участка - от трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий до автодороги Академгородок - Кольцово - было начато в 2013 году и рассчитано на три года. Стоимость проекта оценивалась в 10,3 млрд рублей, однако из-за ограничения федерального финансирования и финансовых проблем подрядчика - компании "Сибмост" - завершить его не удалось до сих пор.

О компании

"Сибмост" реализует ряд крупных инфраструктурных проектов в регионах Сибири, таких как реконструкция участка автомобильной дороги в Хакасии, соединяющей регион с соседними Красноярским краем и Тувой, строительство транспортных развязок для Николаевского автомобильного моста в Красноярске. В феврале Арбитражный суд Новосибирской области отказал в утверждении мирового соглашения между компанией "Сибмост" и ее кредиторами, предусматривающее прощение 75% долгов, общая сумма которых составляет около 8 млрд рублей.