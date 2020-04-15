В Новосибирске выкупят участки для возведения четвертого моста в начале 2021 года



НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти планируют завершить работу по выкупу земельных участков в зоне строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске в первом квартале 2021 года. Об этом в среду в пресс-центре ТАСС сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Ранее в министерстве ТАСС сообщали, что власти Новосибирской области направили около 1,2 млрд рублей на выкуп земельных участков в зоне строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, который планируется построить по концессионному соглашению с группой "ВИС". Отмечалось, что всего подлежат выкупу 108 земельных участков. При этом ранее, по информации министерства, власти столкнулись со сложностями при выкупе четырех земельных участков частного сектора.

"Работа по выкупу земельных участков ведется, на сегодняшний день около 85% всех участков уже изъято, есть территория, на которой можно выполнять работы. Надеюсь, что к концу года мы эту работу закончим на 99%. Есть у нас там по двум объектам небольшие сложности, которые мы постараемся решить, если не к концу года, то первый квартал следующего", -- сказал Костылевский.

При этом он уточнил, что сложности с выкупом земельных участков не повлияют на ход стройки.

По словам Костылевского, подрядчик строительства четвертого моста начал подготовительные работы на площадке.

"Работа по реализации концессионного соглашения по строительству четвертого моста продолжается, не так давно мы подписали документ о финансовом закрытии, на сегодняшний момент концессионером (группа "ВИС" - прим. ТАСС) осуществляется заготовка, завоз металлоконструкций на площадку", - сказал он.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщал, что строительство четвертого автомобильного моста через Обь планируется начать в первом полугодии 2020 года. Мост должен соединить центральную часть Новосибирска с одним из самых оживленных районов левого берега.

О проекте

Проект четвертого моста в Новосибирске реализуется с участием частного инвестора на основе концессионного соглашения, подписанного в декабре 2017 года. Концедентом выступает правительство Новосибирской области в лице министерства транспорта и дорожного хозяйства региона. Проект включает создание транспортных развязок на обоих берегах реки Оби, общая протяженность всех объектов транспортной инфраструктуры превысит 5 км.

Стоимость проекта четвертого моста - более 35 млрд рублей. Ожидается, что 26 млрд рублей на строительные работы выделят из федерального бюджета, около 3,8 млрд на подготовку площадки - из бюджета региона, остальное - средства концессионера. Проезд по мосту планируется сделать платным.

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