Закрытие храмов и отмена рейсов. В Сибири вводят новые ограничения в связи с пандемией

По данным региональных оперативных штабов, 15 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано еще 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией: семь человек - в Новосибирской области, по 11 - в Алтайском и Красноярском крае, по шесть - в Иркутской области и Республике Хакасия, четыре - в Кемеровской области, два - в Омской области. Таким образом, в регионах СФО выявлено на данный момент более 340 заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 142 человек. Чтобы избежать распространения инфекции, краевые власти, в частности, предписали закрыть для посещения храмы с целью предотвращения массовых скоплений людей в них в преддверии Пасхи.

ТАСС, 15 апреля. Около 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в регионах СФО за последние сутки. Чтобы сдержать распространение вируса, в регионах ужесточают ограничительные меры для населения, в частности, вводят запрет на посещение храмов, снижают число межрегиональных автобусных рейсов, отменяют авиарейсы, сообщили ТАСС представители органов власти регионов округа.

"Красноярской епархии Русской православной церкви выдано предписание запретить доступ граждан в культовые здания в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Предписание не запрещает совершения богослужений, однако отграничивает круг лиц, которые могут за ним присутствовать, только священнослужителями и обслуживающим персоналом культовых зданий", - сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярской епархии РПЦ. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, которое выдало предписание, действует документ с 16 по 30 апреля.

Аналогичные меры вводятся в Омской области - до 30 апреля региональным управлением Роспотребнадзора запрещены массовые религиозные обряды и церемонии различных конфессий и закрыты для посещения кладбища.

Отмена авиарейсов и массовый карантин

Также регионы активно сокращают автобусные и авиарейсы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, которая осталась одним из двух регионов в РФ, где не выявлено случаев коронавируса, количество межрегиональных автобусных рейсов из республики сокращено вдвое - с 16 до 8 в сутки, а оставшиеся могут быть отменены, если продано менее двух билетов на рейс. Кроме того, республика отменила авиаперелеты до Москвы и Красноярска и намерена приостановить полеты в Екатеринбург и Новосибирск.

В Иркутске в связи с продлением режима полной самоизоляции до 19 апреля перенесен запуск летних автобусов до садоводческих обществ. По дачным маршрутам транспорт начнет курсировать не с 15 апреля, как обычно, а с 20 апреля.

Из-за распространения инфекции под строгий карантин попадают целые учреждения и даже подъезды жилых домов. Так, в Кемерове в вынужденной изоляции находятся жильцы подъезда одного из многоквартирных домов из-за того, что у вахтера накануне подтвердился коронавирус.

"В Иркутске закрыты на карантин некоторые отделения пяти медучреждений в связи с выявлением пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Частично карантин введен также в одной больнице в городе Ангарске", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

Новые меры поддержки

Помимо введения ограничений, власти стараются помочь жителям, особенно пенсионерам. Так, в Алтайском крае до 1 июля более 20 тыс. пенсионеров в возрасте от 65 лет получат специальные продуктовые корзины, причем подавать заявление для такой помощи не требуется. А в Омской области птицефабрики будут дарить малоимущим домашнюю птицу.

"По поручению губернатора Александра Буркова малоимущим сельчанам региона в 2020 году будет выдано более 700 тыс. цыплят. <…> Выдача суточных цыплят осуществляется в рамках антикризисных мер правительства Омской области. В акции примут участие все птицефабрики региона", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщил в среду оперативный штаб по ликвидации коронавируса в Иркутской области, глава региона Игорь Кобзев намерен поддержать бизнес и ослабить единый налог на вмененный доход.

Турпоходы онлайн

Несмотря на жесткие меры самоизоляции, в студенческой столице Сибири - Томске - учащиеся вузов стараются найти способ развлечься и упростить время вынужденного пребывания дома. Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) провели хакатон по разработке приложений для самоизолированных.