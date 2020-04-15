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Пандемия коронавируса нового типа

Закрытие храмов и отмена рейсов. В Сибири вводят новые ограничения в связи с пандемией

В Сибирском федеральном округе за последние сутки зафиксировано около 50 новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 15 апреля. Около 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировано в регионах СФО за последние сутки. Чтобы сдержать распространение вируса, в регионах ужесточают ограничительные меры для населения, в частности, вводят запрет на посещение храмов, снижают число межрегиональных автобусных рейсов, отменяют авиарейсы, сообщили ТАСС представители органов власти регионов округа.

Ограничить посещение храмов

По данным региональных оперативных штабов, 15 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано еще 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией: семь человек - в Новосибирской области, по 11 - в Алтайском и Красноярском крае, по шесть - в Иркутской области и Республике Хакасия, четыре - в Кемеровской области, два - в Омской области. Таким образом, в регионах СФО выявлено на данный момент более 340 заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 142 человек. Чтобы избежать распространения инфекции, краевые власти, в частности, предписали закрыть для посещения храмы с целью предотвращения массовых скоплений людей в них в преддверии Пасхи.

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"Красноярской епархии Русской православной церкви выдано предписание запретить доступ граждан в культовые здания в рамках противодействия распространению коронавирусной инфекции. Предписание не запрещает совершения богослужений, однако отграничивает круг лиц, которые могут за ним присутствовать, только священнослужителями и обслуживающим персоналом культовых зданий", - сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярской епархии РПЦ. Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, которое выдало предписание, действует документ с 16 по 30 апреля.

Аналогичные меры вводятся в Омской области - до 30 апреля региональным управлением Роспотребнадзора запрещены массовые религиозные обряды и церемонии различных конфессий и закрыты для посещения кладбища.

Отмена авиарейсов и массовый карантин

Также регионы активно сокращают автобусные и авиарейсы. Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай, которая осталась одним из двух регионов в РФ, где не выявлено случаев коронавируса, количество межрегиональных автобусных рейсов из республики сокращено вдвое - с 16 до 8 в сутки, а оставшиеся могут быть отменены, если продано менее двух билетов на рейс. Кроме того, республика отменила авиаперелеты до Москвы и Красноярска и намерена приостановить полеты в Екатеринбург и Новосибирск.

В Иркутске в связи с продлением режима полной самоизоляции до 19 апреля перенесен запуск летних автобусов до садоводческих обществ. По дачным маршрутам транспорт начнет курсировать не с 15 апреля, как обычно, а с 20 апреля.

Из-за распространения инфекции под строгий карантин попадают целые учреждения и даже подъезды жилых домов. Так, в Кемерове в вынужденной изоляции находятся жильцы подъезда одного из многоквартирных домов из-за того, что у вахтера накануне подтвердился коронавирус.

"В Иркутске закрыты на карантин некоторые отделения пяти медучреждений в связи с выявлением пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Частично карантин введен также в одной больнице в городе Ангарске", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

Новые меры поддержки

Помимо введения ограничений, власти стараются помочь жителям, особенно пенсионерам. Так, в Алтайском крае до 1 июля более 20 тыс. пенсионеров в возрасте от 65 лет получат специальные продуктовые корзины, причем подавать заявление для такой помощи не требуется. А в Омской области птицефабрики будут дарить малоимущим домашнюю птицу.

"По поручению губернатора Александра Буркова малоимущим сельчанам региона в 2020 году будет выдано более 700 тыс. цыплят. <…> Выдача суточных цыплят осуществляется в рамках антикризисных мер правительства Омской области. В акции примут участие все птицефабрики региона", - сообщила пресс-служба правительства региона.

Как сообщил в среду оперативный штаб по ликвидации коронавируса в Иркутской области, глава региона Игорь Кобзев намерен поддержать бизнес и ослабить единый налог на вмененный доход.

Турпоходы онлайн

Несмотря на жесткие меры самоизоляции, в студенческой столице Сибири - Томске - учащиеся вузов стараются найти способ развлечься и упростить время вынужденного пребывания дома. Студенты Томского политехнического университета (ТПУ) провели хакатон по разработке приложений для самоизолированных.

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"Лучшим проектом и победителем в номинации "Кейс от ТПУ" стала freelance-платформа для студентов от команды "Новая папка". Ресурс позволяет студентам находить или предлагать подработку в разных сферах: SMM, программирование, копирайт, работа с базами данных, доставка, хозяйственные нужды. Функционал приложения также позволяет общаться внутри системы, договариваться о способе оплаты услуги и времени исполнения", - сообщила пресс-служба вуза.

А студенты-туристы СибГМУ из клуба "Альтус", чтобы не скучать по туристическим походам и выездам на природу, начали устраивать "посиделки у костра в режиме онлайн".

"Из-за эпидемиологической ситуации стало невозможным проведение очных встреч и тем более "гитарников", которые регулярно проводил наш турклуб, и я предложила провести небольшой челлендж, в котором каждый желающий может записать видео с песней в любом удобном ему формате с хештегом #ГитарникуАльтусаДома и передать эстафету своим одноклубовцам и просто друзьям. Кто-то ставит палатки прямо посреди квартиры, кто-то зажигает бенгальские огни, кто-то снимает совместные видео по видеосвязи", - рассказала ТАСС инициатор акции Александра Силантьева.

Забота о животных

Во время пандемии продолжают работу и зоопарки в регионах. Несмотря на то, что посетителей в них нет, за животными нужно ухаживать, причем некоторые из них находятся в группе риска по коронавирусу. Руководство крупнейшего в России Новосибирского зоопарка ужесточило санитарные меры работы с человекообразными обезьянами и куницеобразными из-за того, что эти животные могут заразиться коронавирусом, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

"Могут заболеть человекообразные обезьяны, что понятно, потому что они болеют всем тем же, чем и люди, и часть куницеобразных - это хорьки, норки. Был проведен опыт в Англии, им был введен возбудитель COVID-19, и у них началась болезнь, они начали передавать ее друг другу. Поэтому более жесткие меры введены у нас при работе с человекообразными обезьянами в павильонах, где конкретные сотрудники закреплены, которые не контактируют с другими сотрудниками. На каждый барьер закреплен свой человек, который проходит все меры. И так же с куницеобразными", - сказал Шило.

Теги
РоссияБурков, Александр ЛеонидовичИркутская областьАлтайский крайАлтайКрасноярский крайНовосибирская областьОмская областьТомская областьКобзев, Игорь ИвановичПандемия коронавируса нового типа
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