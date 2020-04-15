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В Кемерове арестовали гендиректора угольного холдинга "Топпром"

Владимира Честнейшина задержали 13 апреля, он подозревается в коммерческом подкупе импортеров из Польши

КЕМЕРОВО, 15 апреля. /ТАСС/. Центральный районный суд города Кемерова по ходатайству следствия принял решение об аресте генерального директора угольного холдинга "Топпром" Владимира Честнейшина, который подозревается в коммерческом подкупе импортеров из Польши для завышения цен на продажу угля. Об этом сообщается в среду на официальном сайте суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, т. е. до 9 июня 2020 года", - говорится в сообщении.

Источник ТАСС в правоохранительных органах региона добавил, что Честнейшин был задержан 13 апреля, ему предъявлено обвинение. "От дачи показаний в настоящий момент обвиняемый отказывается", - сказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС сообщал, что сотрудникам регионального управления ФСБ России стало известно, что в феврале текущего года гендиректор "Топпрома" за вознаграждение в размере 5 тыс. долларов предлагал представителю польской фирмы закупать уголь по завышенной цене. Собранные материалы были переданы в следственное управление СК РФ в Кузбассе для возбуждения дела в отношении Честнейшина по п. "в" ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп, совершенный в крупном размере").

Проведены обыски в доме и на рабочем месте подозреваемого, а также у лиц, которые имели отношение к сделкам. Назначен ряд экспертиз.

В состав холдинга "Топпром" в Кузбассе входит шахта "Юбилейная" и три обогатительные фабрики "Тайбинская", "Коксовая" и "Щедрухинская", а также предприятие "Трансавто". Должность генерального директора компании Владимир Честнейшин занимает с 2016 года.

Теги
РоссияКемеровская область
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