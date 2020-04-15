Новосибирские власти используют госпиталь для больных COVID-19 как распределительный центр

НОВОСИБИРСК, 15 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены использовать инфекционный госпиталь, созданный на базе городской больницы, как распределительный центр для приема пациентов с признаками респираторных заболеваний, где им сразу проведут тестирование на COVID-19. Это позволит минимизировать возможности для завоза инфекции в другие стационары, сообщил в среду журналистам губернатор региона Андрей Травников.

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В конце марта новосибирские власти анонсировали создание госпиталя для приема больных с коронавирусной инфекцией на базе городской инфекционной больницы №11. Сейчас в помещениях госпиталя, рассчитанного на 642 места, уже завершены строительно-монтажные работы, здание оснащено 40 аппаратами ИВЛ для проведения инвазивной вентиляции легких.

"Недавно я встречался с главными врачами наших основных клиник, с основными специалистами-медиками, мы приняли решение: для того, чтобы исключить или минимизировать риски возникновения внутрибольничных инфекций, - использовать этот госпиталь не просто как инфекционную больницу для COVID-19, а как распределительный центр", - сказал Травников.

Глава региона сообщил, что в инфекционный госпиталь со следующего понедельника начнут поступать все пациенты с симптомами респираторных заболеваний, характерными для коронавируса. Губернатор пояснил, что для таких пациентов в здании выделены отдельные этажи. "Будет оперативно проводиться тестирование, и только в случае, если подтвердится коронавирус, пациентов переместят в отделения на этажи, где будет производиться лечение. При отрицательных тестах пациентов будут долечивать здесь или переместят в другие стационары для получения специализированной помощи", - пояснил Травников.

В Новосибирской области по состоянию на 15 апреля зафиксировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из числа заразившихся 12 уже здоровы и выписаны, один человек умер.