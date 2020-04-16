Вернувшиеся из-за границы через Казахстан россияне находятся на обсервации на Алтае

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Граждане России, вывезенные чартерным рейсом из Таиланда, Индонезии и Вьетнама, после пересадки в Казахстане прибыли в Алтайский край. 67 человек из разных регионов, в том числе двое детей, находятся на обсервации на базе санатория, сообщили ТАСС в правительстве региона.

"Сегодня ночью автобус доставил 67 человек из Казахстана в обсерватор на базе санатория "Сосновый бор" - он расположен вдали от населенных пунктов в Первомайском районе. Людей везли в сопровождении эпидемиологов, врачей, службы социальной защиты и представителей правительства края. Питание и необходимые нужды обеспечены. Доступ на улицу из обсерватора запрещен, режим обеспечивают сотрудники органов правопорядка", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, признаков простуды ни у кого не зафиксировано, на месте продолжают работать сотрудники Роспотребнадзора и медики. По словам собеседника агентства, среди 67 россиян - лишь пять жителей Алтайского края, специалисты рассматривают потенциальную возможность домашнего карантина для них. Остальные - жители других регионов: 35 человек из Новосибирска, 10 из Омска, четверо из Челябинска, трое из Крыма, двое из Санкт-Петербурга, двое из Ямало-Ненецкого автономного округа, двое с Сахалина, по одному из Республики Алтай, Томска, Кемерово, Приморского края. Если регионы готовы обеспечить обсервацию и доставку домой своим жителям, то им будет разрешено это сделать, в ином случае в ближайшие две недели люди будут находиться в алтайском санатории.