Военные завершили возведение стен и основного каркаса нового медцентра в Новосибирске

ТАСС, 16 апреля. Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Новосибирске почти полностью достроен, военные уже ведут внутренние работы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.

"По состоянию на 16 апреля работы выполнены на 95% и уже завершено возведение стен нового медцентра, что составило 6197 кв. м. Всего смонтировано более 700 тонн металлоконструкций, это 100% от общего объема основного каркаса. На данный момент строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений", - сообщили в пресс-службе.