Военные завершили возведение стен и основного каркаса нового медцентра в Новосибирске

ТАСС, 16 апреля. Многофункциональный медицинский центр Минобороны в Новосибирске почти полностью достроен, военные уже ведут внутренние работы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Центрального военного округа в четверг.
"По состоянию на 16 апреля работы выполнены на 95% и уже завершено возведение стен нового медцентра, что составило 6197 кв. м. Всего смонтировано более 700 тонн металлоконструкций, это 100% от общего объема основного каркаса. На данный момент строители приступили к установке оконных рам и проведению внутренних работ по монтажу вентиляционной системы и перегородок внутренних помещений", - сообщили в пресс-службе.
Военные специалисты работают на строительстве круглосуточно семь дней в неделю, всего задействовано более 500 человек, из них 170 выходит в ночную смену.
Параллельно со строительством организована поставка медицинского оборудования: компьютерных томографов, аппаратов анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигенации, рентгеновских комплексов. Формируется запас лекарственных препаратов. Специализированную медицинскую помощь в новом многофункциональном центре смогут получить военнослужащие и гражданские лица.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение о строительстве было принято в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией. Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 15 мая будет построено 16 центров на 1 600 мест. Первые восемь из них, в том числе новосибирский, планируется ввести до 30 апреля.