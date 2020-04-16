Производство санитайзеров и масок. Как бизнес в СФО помогает в профилактике коронавируса

КРАСНОЯРСК, 16 апреля. /ТАСС/. Частные предприятия, работающие в регионах Сибирского федерального округа, вносят свой вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Крупные компании финансируют строительство больниц и закупку медоборудования, а региональные предприятия налаживают производство средств защиты и антисептиков - это позволяет и насыщать рынок, и оставаться на плаву самим, рассказали ТАСС представители компаний. По данным федерального оперативного штаба, 16 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 99 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 60 человек в Красноярском крае, 11 - в Новосибирской области, девять - в Алтайском крае, по шесть - в Иркутской и Томской областях, три - в Кемеровской области, два человека в Туве и по одному - в Хакасии и Омской области. Таким образом, в регионах СФО выявлено на данный момент более 440 заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 202 человек. Единственным регионом не только Сибири, но и всей России, где инфекция на данный момент не зафиксирована, остается Республика Алтай. Помощь от крупного бизнеса Одна из крупнейших действующих в Сибири российских компаний - "Норникель" - заявила, что выделит на борьбу с коронавирусом и обеспечение социальной стабильности 10,5 млрд рублей в регионах своего присутствия, в том числе в Красноярском крае. Так, в Норильском промышленном районе на севере региона будут развернуты стационарные и мобильные лаборатории для выявления инфекции. В Норильске число коек в инфекционном отделении городской больницы увеличено с 45 до 100, при неблагоприятном развитии ситуации оно может быть доведено до 1 тыс. Закупаются компанией индивидуальные средства защиты и медицинское оборудование.

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В Красноярском крае, где ситуация с заболеваемостью самая тяжелая в Сибири, фонд "Вольное дело", основанный промышленником Олегом Дерипаской, передал местным медикам три новых реанимобиля с аппаратами ИВЛ. Кроме того, в одном из крупнейших городов региона - Ачинске - строится специализированный инфекционный центр на 30 мест, сообщили в мэрии города. По словам главного врача учреждения Александра Третьякова, пациенты в нем будут располагаться в отдельных биобоксах со стеклянными стенками и автономной вентиляцией, через специальные рукава врачи смогут проводить манипуляции, не входя в бокс. Это гарантирует максимальную безопасность для медперсонала. Аналогичный центр будет построен в Богучанском районе края. Оказывает помощь в борьбе с распространением инфекции и Иркутская нефтяная компания (ИНК). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ИНК, компания профинансировала покупку аппаратов искусственной вентиляции легких, бронхоскопов и другого необходимого оборудования для Усть-Кутской районной больницы, Иркутской городской клинической больницы № 10 и Кежемской районной больницы в Красноярском крае. Ивано-Матренинской детской клинической больнице в Иркутске ИНК помогла купить защитные костюмы для врачей и расходные материалы. В Туве, где основной очаг коронавируса выявлен в отдаленном таежном селе Ырбан (население около 300 человек) в Тоджинском районе, Тувинская горнорудная компания направила на территорию 5 тыс. медицинских масок. Пошив масок и производство антисептиков Помимо промышленных гигантов, к борьбе с инфекцией подключились и местные предприятия, которые, в частности, развернули производство средств индивидуальной защиты и антисептиков. Предприятия, частные ателье и индивидуальные предприниматели Алтайского края вышли на объемы производства гигиенических масок около 100 тысяч штук в сутки. Фанерный комбинат в регионе переориентировался на производство защитных масок и выпускает их около 3 тыс. в день. В Новосибирске компания "Медсклад", развернувшая в феврале производство медицинских масок, получила регистрационное удостоверение. Это позволит компании, выпускающей около 25 тыс. масок в сутки (до четверти всего объема производства защитных масок в регионе), поставлять свою продукцию в аптеки, а также снабжать ею больницы, сообщил в четверг ТАСС глава регионального Минпромторга Андрей Гончаров. Всего в городе защитные маски изготавливают около 30 предприятий.

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Выпуск масок наладил и новосибирский производитель одежды "Синар", входящий в десятку крупнейших в России. "Все наши магазины сейчас, а это более 40 магазинов по всей стране, закрыты. На сегодня работает меньше 20% сотрудников, а зарплата остальным сохраняется. Это очень небольшие деньги для предприятия, их, например, хватит на то, чтобы заплатить заработную плату тем, кто работает. Это не поддержание бизнеса, это решение небольших важных вопросов сейчас", - рассказал ТАСС коммерческий директор "Синара" Иван Сметанников. Компания "Ренессанс Косметик" (одно из крупных предприятий в Сибири, выпускающих антибактериальные, дезинфицирующие средства) при поддержке властей Алтайского края в ускоренном формате получила разрешение на использование в производстве антисептиков на основе этилового спирта и готова производить при необходимости порядка 450 тыс. флаконов санитайзеров в день. Поставлять продукцию планируется в торговые сети края и другие регионы РФ, а при необходимости и наличии возможности - в другие страны СНГ, сообщил ТАСС коммерческий директор компании Сергей Толмачев. Получила необходимые разрешения для производства антисептиков и управляющая компания новосибирского "Биотехнопарка", сообщил ТАСС генеральный директор агентства инвестиционного развития области Александр Зырянов. Агентство выступило заказчиком производства дезинфицирующих жидкостей и уже приобрело для нужд социальных учреждений 5 тонн антисептика. Помощь бизнесу

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