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В Алтайском крае подтоплены паводком около 30 садовых участков

В МЧС сообщили, что жители отказываются эвакуироваться
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© ГУ МЧС России по Алтайскому краю

БАРНАУЛ, 16 апреля. /ТАСС/. Подтопления, вызванные первой волной паводка, начались в Алтайском крае - подтоплены 30 приусадебных участков в Красногорском районе региона. Жители отказываются эвакуироваться, сообщили ТАСС в четверг ГУ МЧС по региону.

"В крае зарегистрированы первые подтопления - в Красногорском районе в райцентре Красногорское подтоплены порядка 30 приусадебных участков. Люди отказываются эвакуироваться, потому что вода в дома не зашла. Подтопление идет грунтовыми водами, это своеобразный гидрологический процесс, когда вода начинает подтапливать территорию из под земли", - пояснил собеседник агентства.

По данным пресс-службы ведомства, на месте подтопления работает оперативная группа ГУ МЧС по региону, оперативная группа гарнизона, на месте организован временный гидропост. В районе есть пункты временного размещения на случай эвакуации граждан.

По данным регионального главка МЧС, в других территориях края подтопления пока нет.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах, в регионе вводили режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей, в 2019 году паводок прошел спокойно. В 2020 году в Алтайском крае с 17 января на протяжении почти четырех недель продолжались сильные снегопады, в некоторых районах сугробы создают потенциальную опасность подтопления. В этом году в крае в зону подтопления может попасть 202 населенных пункта - это 15 тыс. домов с более 42 тыс. жителей.

Теги
РоссияАлтайский край
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