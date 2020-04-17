В Хакасии 4 члена правительства, отправленные ранее на самоизоляцию, приступят к работе

ТАСС, 17 апреля. Члены правительства Хакасии, отправленные на самоизоляцию в начале недели из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией, в пятницу приступят к работе. Об этом сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

На самоизоляцию были отправлены вице-премьер республиканского правительства и трое министров, чьи фамилии не сообщались. Причиной самоизоляции стало, то что у сотрудника одного из республиканских министерств было подозрение на заражение COVID-19, он в свою очередь общался с членом семьи, у которого было также подозрение на наличие у него коронавируса.

"Члены правительства вернутся на работу сегодня. У родственника сотрудника министерства истекло время карантина и анализы на наличие коронавируса оказались отрицательными", - сказал представитель ведомства.

По данным региональных властей, на утро пятницы в Хакасии зарегистрировано 38 случаев заболевания COVID-19, из них три человека уже вылечились.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 27 938 случаев заражения, выздоровели 2 304 человека, умерли 232. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.