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В Омской области арестовали двух мужчин, избивших ветерана Великой Отечественной войны

Инцидент произошел в деревне Усовка

ОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Двое пьяных мужчин ограбили и избили в Марьяновском районе Омской области 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Как сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Омской области, им предъявлено обвинение в разбое, районный суд заключил их под стражу.

"Прокуратура Марьяновского района Омской области поддержала ходатайство следственных органов о заключении под стражу 34-летнего и 31-летнего фигурантов уголовного дела, обвиняемых в совершении <…> разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с незаконным проникновением в жилище). Суд избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, двое жителей деревни Усовка Марьяновского района в состоянии алкогольного опьянения проникли в дом 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны и избили его. Опасаясь за свою жизнь, пожилой мужчина отдал им 13 тыс. рублей, после чего преступники скрылись. Инцидент произошел 9 апреля, но известно о нем стало только сейчас.

В пресс-службе регионального УМВД ТАСС уточнили, что ветерану преступники сломали нос. "Мужчина не госпитализирован", - сказал собеседник агентства.

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РоссияОмская область
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