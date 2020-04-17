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Пандемия коронавируса нового типа

В Красноярске открылся первый центр амбулаторной КТ-диагностики на COVID-19

В сутки в нем будут проводить около 40 исследований с использованием компьютерной томографии
Описание
© Министерство здравоохранения Красноярского края

КРАСНОЯРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Центр амбулаторной КТ-диагностики (компьютерной томографии) на COVID-19 открылся в Красноярском крае, который входит в десятку регионов России по количеству случаев коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

В Красноярском крае выявлено 202 случая коронавирусной инфекции, 17 человек выписаны. В центре будет проводиться развернутый и биохимический анализ крови, электрокардиография, пульсоксиметрия. Ключевое исследование - компьютерная томография, которая позволяет на ранних этапах выявить признаки вирусной пневмонии. Принимать пациентов центр начнет 20 апреля.

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"Приказом министерства здравоохранения Красноярского края в Федеральном Сибирском научно-клиническом центре (ФСНКЦ) ФМБА России открыт первый в Красноярске Центр амбулаторной КТ-диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. На основе результатов проведенных исследований специалисты будут принимать решение о дальнейшей схеме ведения больных", - сообщили в пресс-службе.

По словам главного врача ФСНКЦ Александра Фетисова, пациенты будут направляться в центр, в первую очередь, территориальными поликлиниками, где они наблюдаются участковыми терапевтами. Если при лечении на дому у пациента происходит ухудшение состояния здоровья, есть подозрения на COVID-19, он будет направлен сюда на машине скорой помощи.

После полного обследования врачи центра будут определять тактику и место проведения терапии - амбулаторно с соблюдением режима изоляции на дому или с госпитализацией для лечения в условиях стационара. Пропускная способность - около 40 исследований в сутки.

Теги
РоссияКрасноярский крайПандемия коронавируса нового типа
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