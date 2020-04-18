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Ученые выяснили, что первые одомашненные овцы на Алтае появились более 5 тыс. лет назад

Во время археологических раскопок был найден хорошо сохранившийся костный материал, который показал высокий уровень содержания эндогенной ДНК

БАРНАУЛ, 18 апреля. /ТАСС/. Ученые из Алтайского госуниверситета (АлтГУ) в рамках проекта Российского научного фонда совместно с коллегами из Кильского университета Германии выяснили, что люди, освоившие горно-долинные участки Алтая более 5 тыс. лет назад, в домашнем хозяйстве разводили овец. Их наличие в быту человека важно для понимания археологами процессов одомашнивания животных и хозяйственной деятельности, находки также позволяют лучше изучить пути миграции человека на этой территории, сообщил ТАСС завкафедрой археологии, этнографии и музеологии Института истории и международных отношений АлтГУ, доктор исторических наук, профессор Алексей Тишкин.

"Мы сотрудничаем с несколькими европейскими и российскими научными центрами. В прошлом году пошли системные результаты и реконструкции, основанные на археозоологических и палеогенетических исследованиях древних одомашненных животных <...> Получили обоснованные заключения, свидетельствующие о том, когда появились самые ранние одомашненные овцы на Алтае. Костный материал, найденный во время небольших археологических раскопок, хорошо сохранился и показал высокий уровень содержания эндогенной ДНК. Генетические анализы и радиоуглеродные датировки (в рамках 3300 - 2900 годы до н.э.) подтвердили, что... зафиксированы самые древние одомашненные овцы на Алтае", - рассказал Тишкин.

По словам ученого, результаты исследования внесены в международный генеральный банк сведений о генетике изученных овец - это открытая система, которой пользуются исследователи всего мира. Материалы прошли неоднократную проверку, и все заключения совпали.

По словам ученого, первые свидетельства об овцах на Алтае связаны с поселениями афанасьевской общности, которые оставили европеоиды-мигранты, освоившие долины в горах Алтая. Такая культура была в основном известна по погребальным комплексам.

Теги
РоссияАлтайский край
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