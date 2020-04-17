Суд арестовал экс-замглавы алтайского Минстроя по делу о получении взятки

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алтайского края Андрей Голубцов по решению суда Октябрьского района Барнаула заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

Как сообщали ранее в СК, следователи возбудили уголовное дело в отношении уволившегося из ведомства 10 апреля 2020 года замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Мужчина был задержан, по месту его жительства и работы провели обыски. Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, противоправные действия, по подозрению в которых был задержан Голубцов, совершены в 2018-2019 годах, на тот момент он находился в должности замминистра.