Суд арестовал экс-замглавы алтайского Минстроя по делу о получении взятки

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алтайского края Андрей Голубцов по решению суда Октябрьского района Барнаула заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.
Как сообщали ранее в СК, следователи возбудили уголовное дело в отношении уволившегося из ведомства 10 апреля 2020 года замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Мужчина был задержан, по месту его жительства и работы провели обыски. Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, противоправные действия, по подозрению в которых был задержан Голубцов, совершены в 2018-2019 годах, на тот момент он находился в должности замминистра.
"Судом Октябрьского района вынесено постановление о заключении под стражу [Голубцова] на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.
По данным следствия, взятку подозреваемый получил от директора одной из компаний, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Деньги предназначались за юридически значимые решения по определению подрядчика на капремонт объектов теплоснабжения и заключение муниципальных контрактов, а также беспрепятственный прием работы.
Голубцову 50 лет. Замначальника главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству он был назначен в 2014 году.