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Суд арестовал экс-замглавы алтайского Минстроя по делу о получении взятки

Андрей Голубцов заключен под стражу на два месяца

БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Бывший замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алтайского края Андрей Голубцов по решению суда Октябрьского района Барнаула заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе суда.

Как сообщали ранее в СК, следователи возбудили уголовное дело в отношении уволившегося из ведомства 10 апреля 2020 года замминистра строительства и ЖКХ региона, подозреваемого в получении взятки в 2 млн рублей. Мужчина был задержан, по месту его жительства и работы провели обыски. Как пояснили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю, противоправные действия, по подозрению в которых был задержан Голубцов, совершены в 2018-2019 годах, на тот момент он находился в должности замминистра.

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"Судом Октябрьского района вынесено постановление о заключении под стражу [Голубцова] на 2 месяца", - сказал собеседник агентства.

По данным следствия, взятку подозреваемый получил от директора одной из компаний, занимающейся строительством коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Деньги предназначались за юридически значимые решения по определению подрядчика на капремонт объектов теплоснабжения и заключение муниципальных контрактов, а также беспрепятственный прием работы.

Голубцову 50 лет. Замначальника главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, начальником управления по жилищно-коммунальному хозяйству он был назначен в 2014 году.

Теги
РоссияАлтайский край
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