Новосибирские власти смогут лишать статуса оператора ТКО за неисполнение обязательств

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области намерены принять законопроект, который позволит правительству в одностороннем порядке расторгнуть договор с региональным оператором по обращению с ТКО, если компания перестанет выполнять обязательства перед населением и перевозчиками. Такая ситуация может возникнуть в связи со снижением поступления платежей за коммунальные услуги, которое наблюдается в регионе, сообщил журналистам в пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В июле 2019 года транспортные компании, занимающиеся вывозом мусора в Новосибирской области, направили обращение к губернатору региона, в котором отмечали, что региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Экология-Новосибирск" накопил перед перевозчиками и полигонами долг в размере более 700 млн рублей. В декабре прошлого года ряд перевозчиков объявили о своем уходе с рынка. В середине апреля профильный комитет Заксобрания Новосибирской области одобрил законопроект, позволяющий областному правительству расторгнуть договор с регоператором в одностороннем порядке.

"Он [закон] позволяет принимать более оперативные решение, когда организация, например, региональный оператор, не в состоянии выполнить свои обязательства. Сегодня <…> мы видим, что общеэкономическая в стране непростая, и платежи за услуги ЖКХ, в том числе за услуги утилизации отходов, за другие коммунальные услуги снижаются, поэтому мы определенным образом создаем для себя возможности для маневра в случае ухудшения ситуации", - сказал губернатор, пояснив, что уже сейчас платежи за тепло и воду в Новосибирской области "падают".

Летом 2019 года перевозчики в регионе заявили, что "Экология-Новосибирск" не оплачивал их услуги и накопил долг в 700 млн рублей. Регоператор объяснял ситуацию тем, что ведет проверку качества оказанных услуг, а предъявляемые к оплате объемы перевезенных ТКО значительно превышают объемы, обозначенные в статистических данных, которые учитывались при установлении тарифов на текущий период. В настоящее время споры решаются в суде.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила два дела в отношении компании "Экология-Новосибирск". Одно из дел связано с тем, что при выборе транспортных компаний регоператор не проводил конкурсы, заключая договора с конкретными компаниями, другое - с навязыванием невыгодных условий предприятию при заключении договора на вывоз мусора.