Сибирские строители наверстывают упущенные из-за пандемии сроки и просят поддержки

"Тот легкий сбой в неделю, когда мы сидели на карантине, сейчас ударными темпами нагоняем. Не скрою, что многие участники рынка ожидали, что завтра правительство скажет - мы всем простим, все штрафы отменим за несоблюдение сроков. Но это недопустимо", - рассказал ТАСС генеральный директор группы компаний (ГК) "Стрижи", являющейся одним из крупнейших игроков на новосибирском рынке жилищного строительства, Игорь Белокобыльский.

В первую неделю апреля практически все сибирские застройщики остановили работу, но в дальнейшем по решению региональных властей возобновили строительство различных объектов, в том числе жилья.

По данным федерального оперативного штаба, 16 апреля в Сибирском федеральном округе было зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией: 29 человек в Красноярском крае, 12 - в Новосибирской области, 11 - в Республике Хакасия, 5 - в Алтайском крае, 4 - в Кемеровской области, 3 человека - в Омской области, два - в Иркутской области, кроме того, в пятницу был выявлен второй случай в Республике Алтай, которая стала последним регионом РФ, где был зафиксирован коронавирус. Таким образом, по данным сайта стопкоронавирус.рф , в регионах СФО выявлено на данный момент 515 заразившихся, из них наибольшее число - в Красноярском крае, где коронавирус обнаружен у 231 человека.

ТАСС, 17 апреля. Строительные компании Сибири, несмотря на сложности в поставке материалов и простой в первую неделю апреля, когда большинство строительных компаний не работали, планируют наверстать отставание по графику строительства и сдать все объекты в срок, рассказали ТАСС представители компаний-застройщиков. В то же время в условиях экономических трудностей операторы услуг ЖКХ опасаются за собираемость платежей, а власти стремятся им помочь.

Согласен с ним и генеральный директор крупной сибирской строительной компании "Энергомонтаж" Иван Сидоренко. "Мы неделю простояли, но это не является проблемой. Изначально регулирующие органы тоже ушли на карантин: нельзя было получить разрешение на строительство. <…> Но это была одна неделя, сейчас все удаленно функционирует: Росреестр работает, работают все уполномоченные органы по контролю за строительной отраслью по выдаче различной документации по принципу одного окна", - сказал он агентству.

Оба эксперта отметили, что для строителей очень важно, чтобы власти поддержали платежеспособность рынка, например, стимулировали возможность получать недорогие ипотечные кредиты. "У нас есть пример помощи на уровне субъекта - тогда первоначальный взнос компенсировали, процентную ставку компенсировали. Это, конечно, поможет более широкому кругу граждан приобретать жилье. Если на федеральном уровне ипотека станет более доступной, ставка будет на уровне 6,5%, отрасль почувствует позитивные изменения", - отметил Сидоренко.

Вице-президент по строительной отрасли кузбасской АО ХК "СДС", которая строит в Кемеровской области многофункциональную "Кузбасс-Арену" и ледовый дворец "Кузбасс", а также здание кассационного суда в Кемерове, Максим Николаев отметил, что одна из главных проблем, с которой сталкивается строительная отрасль - значительные задержки при доставке стройматериалов.

"Необходимо создать транспортные коридоры для оперативной и своевременной доставки строительных материалов на стройплощадки для обеспечения непрерывности технологических процессов", - сказал Николаев. По его словам, крайне важно также, чтобы госзаказчики своевременно осуществляли авансирование и расплачивались за уже выполненные работы.

Собираемость платежей за ЖКХ

Коммунальные службы, в свою очередь, беспокоятся за своевременную оплату услуг гражданами. Так, в Томске, где зафиксирован 21 случай заражения коронавирусом и действует до 30 апреля режим самоизоляции, значительно упала - до 20% - собираемость платежей. Как сообщил журналистам заместитель гендиректора ресурсоснабжающей компании "ТомскРТС" (входит в "Интер РАО") Иван Ющенко, если люди и дальше не будут платить за тепло, то компании не на что будет готовить город к следующему отопительному сезону.

"Сумма задолженности за отопление и горячее водоснабжение и так критическая - более 2 млрд рублей - она по сути равна уже бюджету трех ремонтных кампаний, а если платежная дисциплина потребителей будет ухудшаться, компании просто неоткуда будет брать деньги на эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и подготовку города к зиме, ведь у "ТомскРТС" нет иного источника финансирования кроме тарифа на услуги теплоснабжения", - сказал Ющенко.

Как сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации, губернатор Томской области Сергей Жвачкин принял решение предоставить теплоснабжающим организациям региона компенсации на сверхнормативные расходы и выпадающие доходы на сумму 80 млн руб. Также он поручил подчиненным найти возможность выделить дополнительные бюджетные средства на капитальный ремонт аварийных коммунальных объектов и на аварийный запас топлива для муниципалитетов, предоставить коммунальным предприятия отсрочку арендной платы за муниципальное имущество или сократить ее ставку и усилить контроль за целевым расходованием средств предприятий.

Ограничительные меры

К исходу третьей недели жестких ограничительных мер власти сибирских регионов начинают постепенно корректировать - как в сторону смягчения, так и ужесточения - введенные ранее нормы самоизоляции, направленные на сдерживание распространения коронавируса. В Алтайском крае в пятницу список самых крупных населенных пунктов, где ограничено перемещение людей, был расширен с 62 до 93 поселений, запретили ярмарки, массовые религиозные обряды. В Красноярском крае возраст строгой обязательной самоизоляции был повышен с 60 до 65 лет. Пожилые люди, как и люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, могут работать только дистанционно, даже если трудоустроены на системообразующих предприятиях.