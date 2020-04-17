В Приангарье переселят 556 семей, чье жилье пострадало от грунтовых вод во время паводков

ИРКУТСК, 17 апреля. /ТАСС/. Власти направят более 1,6 млрд рублей на переселение жителей Иркутской области, чьи дома во время паводков летом 2019 года не попали в зону затопления, но были разрушены от поднятия грунтовых вод. На эти деньги построят жилье для 556 семей, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"Иркутская область получит из федерального бюджета 1,3 млрд рублей на переселение пострадавших от грунтовых вод. <…> Софинансирование из областного бюджета составит 345,6 млн рублей. <…> Граждан с территорий, не попавших в зону затопления летом прошлого года, но пострадавших от грунтовых вод, переселят в новое жилье", - говорится в сообщении.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны разрушительных паводков. В результате погибли 26 человек, четверо числятся пропавшими без вести. В 135 населенных пунктах в 11 районах было подтоплено почти 11 тыс. домов, при этом 1,3 тыс. домов снесло потоком воды, более 7 тыс. жилых строений признали подлежащими сносу.

Власти Иркутской области выдали жилищные сертификаты всем, у кого жилье было разрушено во время наводнения и кто в связи с этим подал заявления. Это свыше 7,2 тыс. семей. Более 90% из них уже приобрели новые дома и квартиры.