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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Хакасии продлили режим самоизоляции в регионе до 1 мая

В регионе разрешили работу парикмахерских, частных охранных структур и химчисток

ТАСС, 17 апреля. Правительство Хакасии продлило до 1 мая режим самоизоляции, введенный в республике 1 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции, но при этом разрешило работу парикмахерских, частных охранных структур и химчисток. Об этом в пятницу говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в республике заражено 38 человек, из них трое выздоровели.

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"Режим всеобщей самоизоляции в Хакасии продлен по 1 мая. Соответствующее изменение внесено в постановление о режиме повышенной готовности. Что касается ограничений по работе сферы услуг, то, учитывая рекомендации Роспотребнадзора, правоохранительных органов и многочисленные обращения жителей Хакасии возобновляется работа парикмахерских", - говорится в сообщении. Также разрешена работа адвокатов, химчисток и частных охранных структур.

Работа парикмахерских разрешена только по предварительной записи клиентов. В одном помещении одновременно может находиться только мастер и клиент, оба обязательно в масках и перчатках; на входе посетителю необходимо будет измерять температуру тела. Помещение парикмахерских, рабочее место, инструменты должны быть продезинфицированы.

Прибывших из Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска (в Красноярском крае самое высокое число зараженных среди регионов Сибирского федерального округа) обязали соблюдать двухнедельный карантин. Жителям региона рекомендовано воздержаться от посещения храмов. Главам муниципалитетов в ближайшие недели необходимо временно приостановить доступ на кладбища, за исключением проведения похорон.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2 млн человек, почти 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человека, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияХакасияПандемия коронавируса нового типа
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