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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции не отразится на сроках сдачи Центра волейбола в Новосибирске

По словам министра спорта региона Сергея Ахапова, спортивный комплекс откроется в августе 2020 года

НОВОСИБИРСК, 17 апреля. /ТАСС/. Введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса, в частности, режима самоизоляции и нерабочей недели, не отразится на темпах строительства и сроках сдачи крупнейшего за Уралом волейбольного центра, строящегося в Новосибирске. Спортивный комплекс, возведение которого приурочено к проведению мужского чемпионата мира по волейболу, будет открыт в августе этого года, сообщил ТАСС министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Режим самоизоляции в Новосибирской области, где обнаружено 76 случаев заражения коронавирусной инфекцией, введен 31 марта, впоследствии его продлили до конца апреля. По распоряжению губернатора Андрея Травникова с 6 апреля при условии соблюдения санитарных мер работу возобновили строительные компании и промышленные предприятия региона.

"Стройка не останавливается, даже во время [нерабочей] недели. Нам поступило письмо от министра спорта РФ, где он просит, чтобы объекты к чемпионату мира были вовремя сданы. Строительство волейбольного центра идет в графике, сейчас готовность объекта 80%. Планируется, что центр будет сдан в августе", - сообщил Ахапов.

Строительство волейбольного центра на 5000 тыс. мест в Новосибирске должны были начать в 2015 году, однако, после того, как в проект внесли корректировки, потребовались дополнительные экспертизы. Строительные работы на объекте возобновились в 2018 году, его площадь - около 20 тысяч квадратных метров. За основу проекта взят волейбольный центр в Казани, построенный к Универсиаде 2013 года. Востребованность центра объясняется тем, что в Новосибирске базируется один из сильнейших волейбольных клубов России - "Локомотив", который неоднократно завоевывал медали российского волейбольного чемпионата и побеждал в кубке Европейской континентальной лиги. В 2017 году "Локомотив" стал бронзовым призером чемпионата России.

Возведение споркомплекса приурочено к проведению в 2022 году мужского чемпионата мира. В ноябре прошлого года на конгрессе Международной федерации волейбола было объявлено о том, что мужской ЧМ-2022 по волейболу пройдет в России. Спортивное событие примут 10 российских городов, в том числе Новосибирск.

Теги
РоссияНовосибирская областьПандемия коронавируса нового типа
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