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Томская область с 20 апреля приостановит автобусное сообщение с другими регионами

Оно действует с Новосибирской областью, Красноярским и Алтайским краями, Тувой и Республикой Алтай

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб в Томской области принял решение с понедельника, 20 апреля, приостановить автобусное сообщение с другими регионами РФ, в частности, с Новосибирской областью, Красноярским и Алтайским краями, Тувой и Республикой Алтай, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В Томской области, где выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. В начале апреля регион начал сокращать автобусные рейсы между муниципалитетами региона и в другие субъекты РФ, прекращено автобусное сообщение с Кемеровской областью.

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"Решением регионального штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции: с 20 апреля Томская область приостанавливает региональное автобусное сообщение с субъектами РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с понедельника временно прекращено выполнение межрегиональных автобусных маршрутов с томского автовокзала на Новосибирск, Красноярск, Яровое, Горно-Алтайск и Кызыл.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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РоссияТываАлтайский крайАлтайКрасноярский крайНовосибирская областьТомская областьПандемия коронавируса нового типа
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