Томская область с 20 апреля приостановит автобусное сообщение с другими регионами

ТОМСК, 17 апреля. /ТАСС/. Оперативный штаб в Томской области принял решение с понедельника, 20 апреля, приостановить автобусное сообщение с другими регионами РФ, в частности, с Новосибирской областью, Красноярским и Алтайским краями, Тувой и Республикой Алтай, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации.

В Томской области, где выявлен 21 случай заражения коронавирусной инфекцией, с 31 марта до 30 апреля объявлен режим самоизоляции - закрыты все развлекательные учреждения, людям не рекомендуется покидать дома, кроме как для посещения магазина и аптеки или для выгула домашних питомцев. В начале апреля регион начал сокращать автобусные рейсы между муниципалитетами региона и в другие субъекты РФ, прекращено автобусное сообщение с Кемеровской областью.